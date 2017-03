Nach dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim will heute auch Justizminister Bozdag zu einem Wahlkampfauftritt nach Deutschland kommen.

Laut Medienberichten will er im baden-württembergischen Gaggenau bei den in Deutschland lebenden Türken um Zustimmung für das von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben. Der Auftritt Yildirims Mitte Februar in Oberhausen war bei der deutschen Politik auf scharfe Kritik gestoßen. Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind derzeit zudem durch die Inhaftierung des Journalisten Yücel besonders belastet.