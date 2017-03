Führende Politiker aus Koalition und Opposition haben vor einer Eskalation im Streit mit der Türkei gewarnt.

Bundesjustizminister Maas, SPD, und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, lehnten ein Einreiseverbot gegen türkische Politiker ab. Der CDU-Politiker Röttgen sagte im Deutschlandfunk, man sollte vielmehr die Türkei um Respekt bitten, innenpolitische Konflikte nicht in anderen Ländern auszutragen. Grünen-Chef Özdemir plädierte in der ARD dafür, dass es eine abgestimmte europäische Antwort auf Wahlkampfauftritte türkischer Politiker geben müsse. Diese Entscheidung dürfe man nicht bei den Kommunen abladen.



Nach der Absage von Wahlkampfreden einiger seiner Minister hatte der türkische Präsident Erdogan von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen. Zudem deutete er an, selbst nach Deutschland reisen zu wollen.