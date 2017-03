Aus Verärgerung über die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister hat Präsident Erdogan den deutschen Behörden "Nazi-Methoden" vorgeworfen.

Das Vorgehen der Deutschen unterscheide sich nicht von dem in der Nazizeit, sagte Erdogan in Istanbul. Er habe eigentlich gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei, doch habe er sich wohl geirrt.



Deutsche Behörden hatten zuletzt mehrere Veranstaltungen mit türkischen Regierungsvertretern wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, darunter in Gaggenau und Frechen.