Frankreich hat sich in die Auseinandersetzung über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in EU-Ländern eingeschaltet.

Das Außenministerium in Paris rief die Türkei und die beteiligten EU-Mitgliedsstaaten zur Deeskalation auf und bat Ankara, auf Provokationen zu verzichten. In der Mitteilung rechtfertigt das französische Außenamt auch die heutige Wahlkampfveranstaltung des türkischen Außenministers Cavusoglu im nordost-französischen Metz. Es habe keine Gefahr für die öffentliche Ordnung bestanden und somit auch kein Grund für eine Absage der Veranstaltung.



In seiner Rede in Metz hatte Cavusoglu vor rund 800 Kundgebungsteilnehmern die Niederlande als "Hochburg des Faschismus" bezeichnet. Er reagierte damit auf die Entscheidung der niederländischen Regierung, die ihm gestern auf dem Weg zu einer Kundgebung die Einreise verweigert hatte. Ebenso war die türkische Familienministerin Kaya vor ihrer Teilnahme an der Veranstaltung des Landes verwiesen worden.



Der türkische Präsident Erdogan verlangte von den Niederlanden eine Entschuldigung für die Abweisung der beiden Minister. In Istanbul sagte Erdogan wörtlich, die Niederlande würden "einen Preis für ihr Verhalten zahlen und eine Lektion in Sachen internationaler Diplomatie erhalten".



Der niederländische Regierungschef Rutte bezeichnete Erdogans Forderung als "bizarr". Dieser habe die Niederlande als Faschisten und als Land von Nazis beschimpft. Er werde sich um Deeskalation bemühen, nicht jedoch in Form einer Entschuldigung, betonte Rutte.