Wahlkampffinanzen Früherer Staatschef Sarkozy muss vor Gericht

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy beim Verlassen seines Hauses. (AFP / Jaques Demarthon)

Der frühere französische Staatschef Sarkozy wird wegen einer Affäre um Wahlkampf-Finanzen vor Gericht gestellt.

Ein entsprechender Prozess gegen den Politiker wurde heute in Paris angeordnet. Sarkozy wird illegale Wahlkampf-Finanzierung vorgeworfen. Dabei soll er 2012 die zulässige Budget-Obergrenze von 22,5 Millionen Euro deutlich überschritten haben. Um das zu kaschieren, soll die konservative Partei des damaligen Amtsinhabers über ein System falscher Rechnungen rechtswidrig Kosten in Millionenhöhe übernommen haben. Der Untersuchungsrichter ordnete in der Affäre auch Verfahren gegen 13 weitere Beschuldigte an.