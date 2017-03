In der Auseinandersetzung mit der Türkei hat sich der Ton weiter verschärft.

Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete die Niederlande als "Hochburg des Faschismus", weil zwei seiner Minister gestern am Auftritt auf einer Wahlkampfveranstaltung in Rotterdam gehindert wurden. Er forderte internationale Organisationen auf, Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Von der Regierung in Den Haag verlangte Erdogan eine Entschuldigung.



Der niederländische Premierminister Rutte bezeichnete die Äußerungen als "bizarr". Erdogan habe die Niederlande als Faschisten und als Land von Nazis beschimpft. Er werde sich um Deeskalation bemühen, nicht jedoch in Form einer Entschuldigung, betonte Rutte.



Frankreich forderte nach einem von den Behörden genehmigten Wahlkampfauftritt des türkischen Außenminister Cavusoglu in Metz alle Beteiligten zur Mäßigung auf. Außenminister Ayrault bat die EU-Länder um Zurückhaltung und appellierte an die Türkei, Provokationen zu unterlassen.



Mit Blick auf weitere Auftritte türkischer Politiker in Deutschland äußerte Bundesinnenminister de Maizière Bedenken. In der ARD sagte der CDU-Politiker, er wolle das nicht. Türkischer Wahlkampf habe in Deutschland nichts verloren. Ein Einreiseverbot nach dem Vorbild der Niederlande gegen türkische Politiker zu verhängen, müsse jedoch "klug abgewogen werden", betonte de Maizière.