Der Kanzlerkandidat der SPD, Schulz, hat eine gemeinsame europäische Position im Umgang mit der Türkei angemahnt.

Auf einem Parteikongress in Berlin warf Schulz der türkischen Regierung vor, ihre Beziehungen zu mehreren EU-Staaten zum Gegenstand von Wahlkampagnen zu machen. Auch der Vorsitzende der Grünen, Özdemir, sprach sich für ein einheitliches Auftreten der EU-Staaten gegenüber Ankara aus. In Berlin sagte Özdemir, wenn jedes Land allein versuche, eine "Erdogan-Strategie" zu entwickeln, werde dies kaum zum Erfolg führen.



Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, warnte vor einer "unfairen Kampagne" zum Verfassungsreferendum in der Türkei. Der oberste Wahlbeobachter, Link, sagte der "Heilbronner Stimme", die Einschüchterung Oppositioneller habe deutlich zugenommen. Die OSZE will die Abstimmung am 16. April in der Türkei mit knapp 40 Wahlbeobachtern begleiten.