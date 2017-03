Der türkische Präsident Erdogan verlangt von den Niederlanden eine Entschuldigung für die Abweisung zweier Minister gestern.

In Istanbul sagte Erdogan wörtlich, die Niederlande würden "einen Preis für ihr Verhalten zahlen und eine Lektion in Sachen internationaler Diplomatie erhalten". Ähnlich äußerte sich der türkische Außenminister Cavusoglu, der im französischen Metz zur Zeit an einer Veranstaltung der "Union Europäisch-Türkischer Demokraten" teilnimmt. Die UETD organisiert unter anderem Wahlkampfveranstaltungen für die türkische Regierungspartei AKP. Die französischen Behörden wiesen darauf hin, dass es sich um eine genehmigte Konferenz handele, von der keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehe.



Die Niederlande hatten gestern Cavusoglu auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Rotterdam die Landung seines Flugzeugs verweigert. Die türkische Familienministerin Kaya, die dorthin mit dem Auto anreiste, wurde von der Polizei aufgehalten und zur deutschen Grenze eskortiert. Der niederländische Ministerpräsident Rutte bezeichnete das Vorgehen der Behörden als gerechtfertigt.