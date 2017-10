Nach Facebook und Google untersucht nun auch der Microsoft-Konzern, ob russische Auftraggeber über seine digitalen Angebote versucht haben, Einflusss auf die US-Präsidentenwahl zu nehmen.

Microsoft teilte in San Francisco mit, man prüfe, ob es solche Versuche über die Suchmaschine 'Bing' und andere Netzwerke des Konzerns gegeben habe.



Bei Google wurde eine solche Einflussnahme aus Russland laut Presseberichten inzwischen festgestellt. Facebook hatte bereits im September erklärt, dass in den Monaten vor und nach der Wahl etwa 3.000 Anzeigen mit polarisierenden Inhalten geschaltet worden seien, deren Auftraggebe vermutlich aus Russsland kämen. Die Regierung in Moskau bestreitet eine Einflussnahme auf die Präsidentenwahl.