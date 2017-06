Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Steiger, hat seine Partei zu Steuersenkungen und Anpassungen bei der Rente aufgefordert.

Die CDU müsse die kalte Progression und den sogenannten Mittelstandsbauch im Steuersystem beseitigen sowie den Einstieg in den Ausstieg aus dem Solidaritätszuschlag einleiten, sagte Steiger im Deutschlandfunk. "Wir fordern ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Leistungsträger", sagte Steiger und verlangte - wie die CSU - Steuersenkungen in Höhe von 30 Milliarden Euro.



Zudem sprach sich der CDU-Politiker dafür aus, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Das Rentenkonzept von Bundesarbeitsministerin Nahles (SPD) nannte er "eine Bedrohung der jungen Generation".



Die Vorstände von CDU und CSU hatten gestern getrennt über das Unions-Konzept für den Bundestagswahlkampf beraten. Schwerpunkte sollen die Förderung von Familien, Sicherheit und Arbeitsplätze sein. Detailfragen blieben aber offen. Das Konzept soll am 3. Juli beschlossen werden.