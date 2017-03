Es wird ein Wahlkampf der Emotionen – davon ist Katrin Göring-Eckardt fest überzeugt. Martin Schulz hat es bei der SPD schließlich vorgemacht, die Genossen segeln auf einer Welle der Euphorie. Umso ratloser gucken im Moment die Grünen. Auch sie können sich ja über neue Mitglieder freuen – und dennoch will der Funke einfach nicht zünden. Seit Monaten geht es in den Umfragen bergab. Dabei fehlt es den Grünen nicht an klugen Ideen – ob Agrarwende oder ein Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2030: Das grüne Wahlprogramm enthält viel Gutes! Doch die beiden Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt haben bislang kein Mittel gefunden, ihre Ideen überzeugend an den Mann zu bringen. Sie wollen lieber Everybodys Darling sein.

Mal linksliberal, mal ein bisschen konservativ

Beispiel Vermögenssteuer. Von der Partei längst verabschiedet, fehlen im Wahlprogramm konkrete Angaben, ab welcher Vermögenshöhe die Abgabe konkret gezahlt werden soll. Lediglich von Multimillionären und Milliardären ist die Rede. Damit erwecken die Grünen den Eindruck, mal ein bisschen linksliberal, und mal ein bisschen konservativ zu sein. Ähnlich sieht es beim Thema Asyl aus: Die Grünen lehnen eine Ausweitung sicherer Herkunfts-Staaten ab. Und fordern zugleich, dass Asylverfahren in Deutschland "binnen weniger Wochen" abgewickelt werden. Nicht Fisch, und nicht Fleisch. Das erinnert an die alte Veggieday-Debatte. Schon damals wollten die Grünen nicht anecken. Dabei hätten sie den fleischlosen Kantinentag ruhig offensiv und frech verteidigen sollen.

Sich selbst ein Bein gestellt

Beides beherrscht vor allem Cem Özdemir durchaus. Seine Reden zur Außenpolitik – Türkei, IS, Erdogan – gehören zum stärksten, was die Grünen in den letzten Jahren geboten haben. Doch geht es um das grüne Wahlprogramm, klingt das Spitzenpersonal derzeit seltsam phrasenhaft. Das liegt nur zum Teil an den Spitzenkandidaten selbst: Dass Öko-Themen derzeit keine Konjunktur haben, anders als die Außen-, Flüchtlings- oder Sicherheitspolitik, dafür können die Grünen nichts. Trotzdem: Sie haben sich auch selbst ein Bein gestellt: Mit ihrer Urwahl hat die Partei ein Spitzenduo aufgestellt, bei dem die Bürger eben nicht zuerst an Massentierhaltung oder Digitalisierung denken. Die Kandidaten und ihr Programm: Sie fremdeln hier und da miteinander. Und seit die SPD auch noch mit Martin Schulz triumphiert, wirken die Grünen erst recht verloren. Als Konsequenz pochen sie auf ihre Eigenständigkeit. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer: Eine Koalitionsaussage haben die Grünen gar nicht nötig, sie müssen sich nur endlich besser verkaufen. Lauter, frecher, mit mehr Gefühl eben.