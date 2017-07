CSU-Chef Seehofer rechnet mit einer deutlichen Zustimmung der Unionsvorstände zum gemeinsamen Wahlprogramm.

Die Verhandlungen zwischen CDU und CSU seien sehr sachorientiert verlaufen, erklärte Seehofer vor Beginn der abschließenden Vorstandssitzung in Berlin. Das Papier soll am Mittag vorgestellt werden. Einige Details sind bereits bekannt: So will die Union die Steuern um mehr als 15 Milliarden Euro senken, die Arbeitslosigkeit mittelfristig halbieren und bei der Polizei 15.000 neue Stellen schaffen. Außerdem verspricht die Union einen Abbau des Solidaritätszuschlages ab 2020. Ein Enddatum dafür wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur allerdings nicht genannt. Gleiches gilt für eine geplante Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags.



Die CSU will unabhängig vom gemeinsamen Wahlprogramm der Union einen zusätzlichen "Bayernplan" beschließen.