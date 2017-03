Der Grünen-Vorsitzende Özdemir will das Thema soziale Gerechtigkeit im Bundestagswahlkampf in den Mittelpunkt stellen.

Özdemir sagte im Deutschlandfunk, man müsse Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht immer lösen, indem man Arbeitnehmer in den Ruhestand schicke. Man könne ja auch den Arbeitsmarkt ändern. Der Grünen-Chef kritisierte damit die SPD und die von ihr vorangetriebene Rente mit 63. Frauen, Erwerbsgeminderte, Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose fielen dabei hinten runter. Es sei gut, dass die SPD die Sozialpolitik wieder entdeckt habe, aber sie müsse genau hinschauen, wer die eigentlich Bedürftigen sind.



Die Grünen stellen heute in Berlin den Programmentwurf für die Bundestagswahl vor. Sie planen Entlastungen für Familien in Höhe von insgesamt zwölf Milliarden Euro.



Im Umgang mit der Türkei forderte Özdemir erneut mehr Selbstbewusstsein der Bundesregierung. Sie müsse darauf bestehen, dass sich türkische Politiker an deutsche und türkische Gesetze hielten. Damit reagierte er auf einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wonach türkische Gesetze Wahlkampfauftritte im Ausland und in diplomatischen Vertretungen verbieten.



Özdemir appellierte an die in Deutschland lebenden Türken, beim Referendum im April gegen das von Ankara angestrebte Präsidialsystem zu stimmmen. Sie sollten kein Regime errichten, in dem sie nicht selber leben wollten.



Mit Sportminister Kilic will heute ein weiteres Mitglied der türkischen Regierung in Deutschland sprechen. Laut Außenminister Cavusoglu sollen bis zum Verfassungsreferendum im April Auftritte von rund 30 weiteren Politiker folgen.