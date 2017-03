In ihrem in Berlin vorgestellten Programmentwurf für die Bundestagwahl rücken die Grünen das Thema Ökologie in den Mittelpunkt.

Danach wird die Forderung nach einem vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien und dem Verzicht auf Kohle sowie Atomenergie bekräftigt. Ab 2030 wollen die Grünen nur noch abgasfreie Neuwagen zulassen. Für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel soll es einen Mobilpass geben, mit dem deutschlandweit sämtliche Angebote genutzt werden können. Auch beim Gerechtigkeitsthema wollen die Grünen eigene Akzente setzen. Im Wahlprogramm verankert ist beispielsweise ein Budget in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Dieses soll dazu dienen, Familien zu entlasten, Alleinerziehende zu stärken und Kinderarmut entgegenzuwirken.