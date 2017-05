Sie sollten heute Rückenwind für den angeschlagenen Kanzlerkandidaten Schulz geben: Die Kerninhalte des Programms, mit dem die Sozialdemokraten in die Bundestagswahl ziehen wollen. Offenbar gibt es aber noch erheblichen Diskussionsbedarf.

Denn die SPD sagte die ursprünglich für heute angesetzte Vorstellung kurzfristig ab. Am späten Abend verschob die Partei den für den Nachmittag in Berlin geplanten Termin auf unbestimmte Zeit. Demnach gibt es aus dem Vorstand zahlreiche Änderungsanträge, die noch beraten werden müssen. "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit", hieß es nun in Berlin. Die ebenfalls für heute terminierten Beratungen der Parteispitze zu dem Thema finden nach derzeitigem Stand statt.

Kernanliegen "Soziale Gerechtigkeit"

Eigentlich wollten heute Nachmittag die Leiter der Programmkommission an die Öffentlichkeit treten: Fraktionschef Thomas Oppermann, Generalsekretärin Katarina Barley sowie Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. Gemeinsam wollten sie den Entwurf der Parteispitze erläutern.

Geplant war unter anderem, dass die Sozialdemokraten neben dem Kernanliegen der Sozialen Gerechtigkeit beim Thema Innere Sicherheit mehr Polizisten sowie härtere Gesetze fordern. Bislang noch nicht fertiggestellt waren zuletzt außerdem die Konzepte für die Bereiche Steuern und Rente.

Zeitplan wird neu sortiert

Das Programm, mit dem Kanzlerkandidat Martin Schulz Wahlkampf machen will, soll am 25. Juni auf einem SPD-Parteitag in Dortmund beschlossen werden.

(db/tep)