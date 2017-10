Waldbrände in Italien

Im Nordwesten Italiens wüten derzeit mehr als 15 Waldbrände.

Rund 200 Feuerwehrleute sind im Piemont und in der Lombardei im Einsatz. Am schlimmsten betroffen ist das Susatal in Piemont, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Etwa tausend Menschen mussten bis gestern Abend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet.