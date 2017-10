Waldbrände in Kalifornien

In den Waldbrandgebieten im Norden Kaliforniens fachen starke Winde die Flammen weiter an.

Nach Angaben der Behörden stehen am Rande des Weinbauortes Sonoma ganze Hügel in Flammen. Die Zahl der zerstörten Häuser war zuletzt auf mehr als 5.700 beziffert worden. Mindestens 38 Menschen sind inzwischen ums Leben gekommen. Mehr als 200 werden noch vermisst. Gouverneur Brown sprach von einer der größten Tragödien, die Kalifornien je erlebt habe. Gut

zehntausend Feuerwehrleute und Helfer sind in den Brandgebieten im Einsatz.