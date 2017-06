Waldbrände in Portugal Eine Feuerbrunst wie nie zuvor

Auch in der Nacht hat es in Portugal weitergebrannt. Die Waldbrände im Zentrum des Landes halten nicht nur die Feuerwehrleute, sondern auch die Anwohner in Atem. In der Region Pedrógão Grande stehen die Betroffenen vor dem Nichts.

Von Marc Dugge