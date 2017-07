Nach Tagen schwerer Waldbrände in Südfrankreich hat sich die Lage beruhigt.

Wie die Behörden im Departement Var mitteilten, konnte die Feuerwehr die meisten Brände löschen. Sie fürchten aber, dass die Feuer wegen der großen Trockenheit wieder angefacht werden. In der Gegend wurden 1600 Hektar Wald zerstört. Gestern mussten rund zehntausend Bewohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden. Viele Menschen übernachteten am Strand.