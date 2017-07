In Frankreich und Portugal kämpfen tausende Feuerwehrleute gegen die anhaltenden Waldbrände.

In Südfrankreich und auf Korsika wurden 4.000 Einsatzkräfte mobilisiert. Das Innenministerium in Paris teilte mit, man habe die EU-Partner um Unterstützung gebeten. Medienberichten zufolge haben sich die Feuer wegen des starken Windes auf mehreren tausend Hektar ausgebreitet. 20 Feuerwehrleute seien verletzt worden.



In Portugal breiteten sich die seit Sonntag lodernden Waldbrände weiter aus. Am Abend kämpften mehr als 3.000 Feuerwehrleute im Zentrum und Süden des Landes gegen die Flammen. Rettungskräfte evakuierten rund 20 vom Feuer eingeschlossene Dörfer.