In Südfrankreich kämpfen weiter tausende Feuerwehrleute gegen die anhaltenden Waldbrände.

Rund 10.000 Menschen wurden in der vergangenen Nacht in Sicherheit gebracht. Inzwischen soll eine Fläche von mehreren tausend Hektar in Flammen stehen. Kritisch ist die Lage auch auf Korsika. Die Regierung in Paris hat die EU-Partner um Unterstützung gebeten.



In Portugal breiten sich die Waldbrände ebenfalls weiter aus. Besonders betroffen sind das Zentrum und der Süden des Landes. Rund 30 vom Feuer eingeschlossene Ortschaften mussten evakuiert werden.