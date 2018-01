An der New Yorker Wall Street sind die Kurse weiter gestiegen.

Der Dow Jones Index überwand erstmals 25.000 Punkte und schloss mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 25.075. Auch der breit aufgestellte S&P500 sowie der Technologie-Index Nasdaq 100 erreichten Höchststände.



Der Dow Jones hatte erst vor knapp einem Jahr die Hürde von 20.000 Punkten genommen, wenige Tage nach der Amtseinführung von Präsident Trump. Dieser hatte damals milliardenschwere Konjunkturprogramme und eine Deregulierung der Banken angekündigt. Trump äußerte jetzt die Erwartung, dass der Dow Jones auch die 30.000er-Marke erreichen werde.



Unterstützt wurde die gute Stimmung an der Börse vom überraschend starken Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft. Die Firmen stellten laut dem Personaldienstleister ADP 250.000 Mitarbeiter ein, 60.000 mehr als erwartet. Heute werden in den USA die amtlichen Arbeitsmarktdaten bekanntgegeben.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.