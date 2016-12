Wall Street US-Börse mit leichten Verlusten

Ein Händler an der New Yorker Börse. (dpa / picture-alliance / Andrew Gombert)

Die US-Börse hat mit leichten Verlusten geschlossen.

An der Wall Street in New York ging der Dow-Jones-Index mit 19.762 Punkten vom Markt - das ist ein Minus von 0,3 Prozent.