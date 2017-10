Die britische Regierung macht Nordkorea für den Angriff auf hunderttausende Computer weltweit mit der Schadsoftware "WannaCry" verantwortlich.

Man sei sich in diesem Fall "so sicher wie möglich", sagte Sicherheitsminister Wallace in der BBC. Nordkorea hatte die Vorwürfe, die zuvor schon von IT-Experten erhoben worden waren, als falsch zurückgewiesen.



Im Mai waren rund 300.000 Computer in 150 Ländern mit der Schadsoftware "WannaCry" infiziert und dadurch lahm gelegt worden. Kliniken in Großbritannien waren ebenso betroffen wie die Deutsche Bahn und das russische Innenministerium. Einem Expertenbericht zufolge wurden die Attacken möglich, weil vielfach eine veraltete Software ohne Sicherheitsupdates verwendet worden sei.