Mit Blick auf den Volksentscheid in der Schweiz über die Rundfunkgebühren hat die MDR-Programmdirektorin Wappler Hagen dafür plädiert, in den öffentlich-rechtlichen Programmen engen Kontakt zu den Nutzern zu halten.

Man müsse sich auf Augenhöhe mit dem Publikum begeben und den Austausch suchen, sagte Wappler Hagen im Deutschlandfunk. In der öffentlich-rechtlichen Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft habe man vielleicht "an der einen oder anderen Stelle zu wenig gut zugehört", wenn Kritik geübt worden sei. In Deutschland könne man daraus lernen, "dass wir immer wieder diskutieren müssen", betonte Wappler Hagen. Sie arbeitete viele Jahre für die öffentlich-rechtliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft.



Letztlich habe die Volksabstimmung in der Schweiz auch "das Bewusstsein dafür geschärft, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Gesellschaft leistet". Er sei eine Plattform für einen Meinungsaustausch und damit wichtig für den Zusammenhalt. Das gelte insbesondere für die Schweiz mit ihren vier Landessprachen. Ein gutes Informationsprogramm sei natürlich teuer, vor allem, wenn es in verschiedenen Sprachen gesendet werde. Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bezeichneten das als Luxus, führte Wappler Hagen aus. Sie selbst glaube, dies sei eine wichtige gesellschaftspolitische Anstrengung, und die SRG mache das gut.



Wappler Hagen wies außerdem Vorwürfe einer angeblichen Arroganz öffentlich-rechtlicher Medien zurück. Sie glaube, das werde ins Feld geführt, "um auch einfach mal polemisch etwas zu setzen". Es sei ihre Überzeugung, dass allen Kollegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk daran gelegen sei, die Augenhöhe zum Publikum zu halten.