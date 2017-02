Warnstreiks Erneute Ausstände im öffentlichen Dienst der Länder

Heute sind sechs Bundesländer von den Warnstreiks betroffen. (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Im öffentlichen Dienst der Länder finden wieder Warnstreiks statt.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi traten in Bayern Mitarbeiter der Autobahn- und Straßenmeistereien in den Ausstand. Auch in Hamburg hätten sich Streikende versammelt. Demonstrationen, Kundgebungen und Arbeitsniederlegungen waren zudem in Bremen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Berlin geplant. In der Hauptstadt wollten sich Erzieher und angestellte Lehrer beteiligen. Dort bleiben zahlreiche Horte geschlossen.



Die Gewerkschaften fordern Gehaltsverbesserungen von insgesamt sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies als zu hoch ab. Die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde findet am Donnerstag und Freitag in Potsdam statt.