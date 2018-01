Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat IG Metall-Chef Hofmann die Arbeitgeber zum Einlenken aufgefordert.

Er hoffe, dass man bis nächstes Wochenende wieder am Verhandlungstisch sitze, sagte er der Bild-Zeitung. Sonst werde es wohl Urabstimmungen über flächendeckende Streiks in bestimmten Regionen geben. Nach dem gestrigen Abbruch der Gespräche soll es von kommenden Mittwoch bis Freitag ganztägige Warnstreiks geben. Die IG Metall plant bundesweit Aktionen in mehr als 250 Betrieben. Die Arbeitgeber prüfen juristische Schritte, um die Arbeitsniederlegungen abzuwenden.



Die IG Metall verlangt für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, die Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Wochenstunden zu senken - in bestimmten Fällen mit Lohnausgleich.



Der Arbeitsrechtler Gregor Thüsing hat vor einigen Tagen im Dlf erläutert, warum er 24-Stunden-Streiks für rechtmäßig hält.

