Mit umfangreichen Warnstreiks hat die IG Metall ihren Tarifforderungen Nachdruck verliehen.

Unter anderem in Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg traten der Gewerkschaft zufolge Mitarbeiter in den Ausstand. Die IG Metall hat weitere Warnstreiks angekündigt und droht mit ganztägigen Arbeitsniederlegungen. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie gehen am Donnerstag in Baden-Württemberg in die nächste Runde. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn. Zudem will sie ein individuelles Recht auf eine zeitweise Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden pro Woche durchsetzen. Die Arbeitgeber haben bisher einen Lohnzuwachs von zwei Prozent sowie eine Einmalzahlung angeboten. Zudem verlangen sie eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.