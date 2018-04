Mit Ausfällen bei Flügen, Bussen und Bahnen hat heute früh ein weiterer Warnstreik im öffentlichen Dienst begonnen. Auch Kitas, Müllabfuhren und Krankenhäuser sind von den Protestmaßnahmen der Gewerkschaften betroffen. Für zusätzliche Belastung sorgt ein Arbeitskampf bei der Air France.

Gestreikt wird in Frankfurt am Main, München, Köln/Bonn und Bremen. An den einstmals staatlich betriebenen Flughäfen werden noch zahlreiche Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Die Auswirkungen der Warnstreiks betreffen auch den Luftverkehr in anderen Städte.

Allein am Flughafen München wurden nach Angaben einer Lufthansa-Sprecherin 240 In- und Auslandsflüge gestrichen. Etwa 500 Mitarbeiter der Fluggesellschaft, der Flugzeug- und Gepäckabfertigung sowie der Sicherheitsgesellschaft wollten den ganzen Tag über streiken, heißt es. Am Vormittag soll es eine Kundgebung geben. Ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn teilte mit, dort fielen mehr als 70 Flüge aus. Über diese Annullierungen hinaus rechne man mit weiteren Einschränkungen. In Bremen ist die Rede von 40 Verbindungen.

Auch Berlin-Tegel betroffen

Die Arbeitskampfmaßnahmen ziehen auch den Betrieb in Berlin-Tegel in Mitleidenschaft. Dort werden rund 70 Inlandsflüge nicht durchgeführt: Auf der Strecke Berlin-Frankfurt sind beispielsweise 18 von 22 Lufthansa-Flügen annulliert worden, nach München 12 von 19. Am Flughafen Leipzig/Halle wurden 18 Flüge gestrichen.

Die Streiks werden mit gemischten Gefühlen kommentiert. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Gremmels twitterte zum Beispiel: "Ich verpasse zwar meine ersten Termine in Wiesbaden, dennoch sehe ich es positiv: Tue heute echt was für meinen CO2-Fußabdruck."

Statt in 45 Min. mit der @Lufthansa_DE nach #FRA in knapp 4 Stunden mit der @DB_Bahn. Verpasse zwar meine ersten Termin in Wiesbaden, dennoch sehe ich es positiv: Tue heute echt was für meinen CO2 Fußabdruck 😉. #Warnstreik #verdi pic.twitter.com/Xs5vBXm8vx — Timon Gremmels, MdB (@Timon_Gremmels) 10. April 2018

"Heute fahren keine Bahnen"

Auch der Nahverkehr ist beeinträchtigt. "Heute fahren keine Bahnen", warnten etwa die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ihre Kunden per Laufband. Auch in Bonn ist der öffentliche Personennahverkehr lahmgelegt. Mehrere Städte kündigten zudem an, dass Kitas geschlossen bleiben müssen. Daneben können etwa auch die Müllabfuhr, Sparkassen, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und auch der Schiffsverkehr von dem Warnstreik betroffen sein. Die Auswirkungen sind abhängig davon, wie viele Beschäftigte sich tatsächlich beteiligen.

Wenn man einmal wegen eines wichtigen Termins nicht 11km mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren will, dann streikt #Verdi und alle Straßen-Bahnen stehen still. Blödes Timing, aber ich habe trotzdem Verständnis. #Freiburg #Warnstreik — Alena Kotter (@socialmedia_ak) 10. April 2018

Kurz nach 6:30 Uhr. Und es staut sich schon nach Köln hinein. #Warnstreik zwingt mich zu ungewöhnlichen Maßnahmen 5:00 Uhr aufstehen, 6:00 Uhr losfahren ... Der frühe 🐦 fängt den 🐛 pic.twitter.com/NQRW8CAUjI — Myrle Dziak-Mahler (@mydz) 10. April 2018

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. An diesem Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde.

Sechster Streiktag bei Air France

Weiter verschärft wird die Lage im Luftverkehr durch Streiks in Frankreich. Der Auseinandersetzung um höhere Gehälter dort sorgt für Flugausfälle bei Air France. Gut 35 Prozent der Piloten und rund 20 Prozent der Flugbegleiter wollen nicht zur Arbeit erscheinen, beim Bodenpersonal wollen knapp 13 Prozent der Mitarbeiter streiken.

Es ist bereits der sechste Streiktag bei Air France seit Ende Februar. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt.