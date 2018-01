Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu.

Die Arbeitgeber in Bayern reichten beim Arbeitsgericht München eine erste Klage gegen die seit heute laufenden 24-Stunden-Streiks der IG Metall ein. Gleichzeitig ruft der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dulger, zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Der Wille zur Einigung sei nach wie vor vorhanden, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Die Taktik der IG Metall kritisierte er als lange geplante Werbemaßnahme um neue Mitglieder.



Seit Beginn der Nachtschicht werden in mehreren Bundesländern Betriebe für 24 Stunden bestreikt. Hauptstreitpunkt in dem Tarifkonflikt ist die Forderung der IG Metall, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Wochenstunden reduzieren können, zum Teil mit Lohnausgleich.

