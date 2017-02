Warnstreiks Mitarbeiter im öffentlichen Dienst legen erneut Arbeit nieder

Ein Banner der Gewerkschaft Verdi mit der Aufschrift "Heute Warnstreik". (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

In mehreren Bundesländern kommt es heute wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst.

Eine Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde über die Gehälter wollen die Gewerkschaften damit ihrer Forderung nach einem Plus von insgesamt sechs Prozent Nachdruck verleihen. Schwerpunkt der Warnstreiks ist Nordrhein-Westfalen, dort sind Protestaktionen und Arbeitsniederlegungen bei Ministerien, in Finanzämtern und Unikliniken angekündigt. Auch Gerichte, Hochschulen und die Polizei sind betroffen. Ähnlich umfangreich sollen die Warnstreiks in Hamburg ausfallen, dort haben die Gewerkschaften alle rund 28.000 Landesbeschäftigten im öffentlichen Dienst aufgerufen, die Arbeit einen Tag lang ruhen zu lassen. In Niedersachsen werden hauptsächlich Straßen- und Autobahnmeistereien betroffen sein.