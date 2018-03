Mit Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi im Rheinland den öffentlichen Nahverkehr weitgehend lahmgelegt.

In Köln, Bonn oder Düsseldorf fuhren nur sehr wenige Busse und Straßenbahnen. Auch Mitarbeiter von Kindertagesstätten, Müllabfuhr, Sparkassen und Verwaltungen legten die Arbeit nieder. In Hamburg, Leipzig und einigen Orten in Baden-Württemberg wurde ebenfalls gestreikt. Für die kommenden Tage hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Warnstreiks an Kitas und Jugendämtern in Sachsen-Anhalt angekündigt.



Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 15. April.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.