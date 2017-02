Warnstreiks Verspätungen und Ausfälle im Flugverkehr

Eine Maschine der Air France auf dem Berliner Flughafen Tegel (picture alliance / dpa / Gero Breloer )

An mehreren deutschen Flughäfen streikt das Bodenpersonal.

Besonders betroffen ist Berlin. Nach Angaben des Betreibers wurden in Tegel 112 und in Schönefeld 22 Verbindungen gestrichen. In Hamburg und Stuttgart hat das Bodenpersonal ebenfalls die Arbeit niedergelegt. Dort sind die Auswirkungen aber weniger deutlich zu spüren. Zu den Warnstreiks aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Ihr geht es in dem Tarifkonflikt um mehr Geld, aber auch um bessere Arbeitszeiten und Aufstiegschancen für die Beschäftigten.