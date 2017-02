Warschau Merkel: EU-Sanktionen gegen Russland sollen aufrecht erhalten bleiben

Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch bei der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo. (AFP / Janek Skarzynski)

Bundeskanzlerin Merkel hat sich gemeinsam mit der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo dafür ausgesprochen, die EU-Sanktionen gegenüber Russland aufrecht zu erhalten.

Die beiden Politikerinnen betonten bei ihrem Treffen in Warschau, die Strafmaßnahmen könnten nicht aufgehoben werden, weil es keine Fortschritte beim Friedensprozess in der Ost-Ukraine gebe. Die Bundeskanzlerin appellierte an den russischen Präsidenten Putin, auf die Separatisten einzuwirken. Bei dem Gespräch mit der polnischen Ministerpräsidentin kamen allerdings auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Polen zur Sprache: Die Kanzlerin wies die Wünsche der national-konservativen polnischen Regierung zurück, wonach sich die EU auf die Themen Binnenmarkt, Umwelt und Verteidigung konzentrieren sollte.