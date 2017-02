Warschau Merkel: EU-Sanktionen gegen Russland sollen aufrecht erhalten bleiben

Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch bei der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo. (AFP / Janek Skarzynski)

Bundeskanzlerin Merkel hat sich gemeinsam mit der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo dafür ausgesprochen, die EU-Sanktionen gegenüber Russland aufrecht zu erhalten.

Die beiden Politikerinnen betonten bei ihrem Treffen in Warschau, die Strafmaßnahmen könnten nicht aufgehoben werden, weil es keine Fortschritte beim Friedensprozess in der Ost-Ukraine gebe. Die Bundeskanzlerin appellierte an den russischen Präsidenten Putin, auf die Separatisten einzuwirken. - Merkel und Szydlo versicherten sich gegenseitig, dass sie sich eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen wünschen. Allerdings kamen auch Meinungsverschiedenheiten zur Sprache: Die Kanzlerin wies Wünsche der national-konservativen polnischen Regierung zurück, nach denen sich die EU auf die Themen Binnenmarkt, Umwelt und Verteidigung konzentrieren sollte.