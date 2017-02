Warschau Merkel und Szydlo wollen Zusammenarbeit ausbauen

Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch bei der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo. (AFP / Janek Skarzynski)

Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Besuch in Warschau die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Polen hervorgehoben.

Dies gelte für viele Bereiche, etwa in der Sicherheitspolitik und in Wirtschaftsfragen, sagte Merkel auf einer Pressekonferenz mit der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo. Es gebe aber auch unterschiedliche Vorstellungen. Merkel betonte, für eine pluralistische Gesellschaft sei es wichtig, dass Justiz und Medien unabhängig seien.



Szydlo erklärte, ihre Regierung werde in europapolitischen Fragen künftig noch enger mit Deutschland zusammenarbeiten. Beiden Ländern komme bei den notwendigen Reformen der Europäischen Union eine wichtige Rolle zu. Angesichts des geplanten EU-Austritts Großbritanniens sei vor allem eine Stärkung der nationalen Parlamente wichtig, meinte Szydlo.