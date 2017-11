Vor dem Kulturpalast in Warschau haben mehrere Bürger des Opfers einer Selbstverbrennung gedacht.

Es sei die erste offiziell angemeldete Gedenkfeier für den 54-jährigen psychisch kranken Mann gewesen, der nach eigenen Angaben gegen die rechtskonservative PiS-Regierung protestieren wollte, berichtet Korrespondent Florian Kellermann in einem Beitrag des Deutschlandfunks. In Polen wird über den Umgang und die Deutung der Tat kontrovers diskutiert. Eine Sprecherin des oppositionellen Internetportals "Politische Kritik" erklärte, sie kommentiere die Tat nicht. Die Weltgesundheitsorganisation empfehle, kein Aufsehen um Selbstmorde zu machen. Kellermann führt aus, andere regierungskritische Publizisten hätten indes von einer Märtyrertat gesprochen und diese in eine Reihe mit den Selbstverbrennungen von Oppositionellen in totalitären Regimen gestellt.



Polens Innenminister Blaszczak gab der Opposition die Schuld an dem Tod des 54-Jährigen. Er sei der irrationalen Propaganda gegen die Regierung zum Opfer gefallen. Der Mann hatte sich vor zwei Wochen selbst angezündet und ist vor wenigen Tagen gestorben. Er litt unter Depressionen.