Washington Demokraten verstärken Widerstand gegen Trumps Kandidaten

Das Kapitol in Washington bei Nacht. (imago/UPI Photo)

Im amerikanischen Senat in Washington hat es Streit über die Kabinettskandidaten von US-Präsident Trump gegeben.

Die oppositionellen Demokraten boykottierten die Nominierungsverfahren mehrerer Politiker. Sie blieben den Ausschusssitzungen fern, in denen es um den designierten Finanzminister Mnuchin sowie den Bewerber für das Gesundheitsministerium, Price, ging. Die Republikaner hoben daraufhin die geltenden Ausschussregeln auf, wonach mindestens ein Demokrat hätte anwesend sein müssen, um über die Kabinettskandidaten abzustimmen. Nach dieser kurzfristigen Änderung genehmigten sie in den Gremien die Nominierungen von Mnuchin und Price. An der Sitzung des Justizausschusses zum designierten Justizminister Sessions nahmen die Demokraten hingegen teil. Im letzten Schritt muss jetzt noch das Plenum der Kongresskammer über die drei Bewerber abstimmen.