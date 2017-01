Washington Donald Trump ist US-Präsident

Donald Trump legt den Amtseid als 45. US-Präsident ab. (AFP / Mark Ralston)

Donald Trump hat am US-Kapitol in Washington den Amtseid als 45. Präsident der USA abgelegt.

Unmittelbar vor Trump wurde sein Stellvertreter Pence ins Amt eingeführt. Anwesend war auch die unterlegene Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten, Clinton. Sie erklärte, sie sei heute hier, um die Demokratie und ihre beständigen Werte zu ehren. Am Rande der Zeremonie kam es zu Ausschreitungen. Vermummte und schwarzgekleidete Trump-Gegner warfen Auto- und Fensterscheiben ein. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Feierlichkeiten hatten am Nachmittag mit einem Gottesdienst begonnen. Anschließend wurde das Ehepaar Trump im Weißen Haus vom scheidenden Präsidenten Obama und dessen Frau Michelle empfangen. Am frühen Morgen hatte Trump getwittert, dass seine Arbeit nun beginne. Obama schrieb ebenfalls auf Twitter, er bleibe als Bürger an der Seite der Menschen.



Im Vorfeld gab es in vielen Hauptstädten Willensbekundungen zur Kooperation mit dem neuen Präsidenten. In Berlin erklärte Regierungssprecher Seibert, man wolle zügig mit einer engen Zusammenarbeit beginnen. Bundeskanzlerin Merkel werde Trumps Antrittsrede - Zitat - "mit Interesse studieren". Japans Ministerpräsident Abe betonte, die Beziehungen zwischen seinem Land und den USA blieben weiterhin der Eckpfeiler der Sicherheitspolitik. Russlands Regierungschef Medwedew versicherte, Moskau wolle alles dafür tun, damit sich die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten verbessere. EU-Kommissionschef Juncker sagte dem "Spiegel", es gelte Themen wie Terrorismus, Klimawandel und Migration gemeinsam anzupacken sowie die Globalisierung und ihre sozialen Folgen zu meistern.