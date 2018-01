Das Enthüllungsbuch eines US-Journalisten über Präsident Trump hat nach seinem vorgezogenen Verkaufsstart für weiteren Wirbel gesorgt.

Unter anderem beim Online-Versandhändler Amazon lag das Buch mit dem Titel "Fire and Fury" - auf Deutsch "Feuer und Wut" - schnell auf Platz Eins der Bestseller-Liste. In Washington hatten sich heute früh lange Schlangen vor Buchhandlungen gebildet. Der renommierte Händler Kramer Books öffnete bereits um Mitternacht für die Kundschaft. Das Buch war dort bis zum Morgen ausverkauft.



Der Autor Michael Wolff sagte dem Sender NBC, jeder in Trumps Umgebung, mit dem er gesprochen habe, halte den Präsidenten für amtsunfähig. Eine der Thesen des Buches lautet, Trump habe die Präsidentschafts-Kandidatur nur betrieben, um als knapper Verlierer weitere Prominenz zu gewinnen.

