Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat ungeachtet einer anziehenden Inflation ihren Leitzins unverändert gelassen.

Dieser verbleibe in einer Spanne zwischen 1,5 und 1,75 Prozent, teilte die Fed in Washington mit. Zugleich hieß es, die Notenbank gehe weiter von einem moderaten Wirtschaftswachstum in den USA und von einer stabilen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt aus.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.