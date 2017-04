Bei der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank kommen heute die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Länder zusammen.

Die Gruppe will in Washington unter anderem über die Differenzen in der Handelspolitik beraten, die vor allem durch die neue US-Regierung zu Tage getreten sind. Dabei steht Deutschlands Exportstärke in der Kritik. Da die Bundesrepublik wesentlich mehr Güter und Waren ausführt als importiert, fürchten Ökonomen wirtschaftliche Ungleichgewichte. Sie fordern mehr staatliche Ausgaben. In dieser Frage war es zuletzt zum Streit zwischen Bundesfinanzminister Schäuble und IWF-Chefin Lagarde gekommen.