Washington Gabriel dringt auf gemeinsame Werte

Außenminister Gabriel trifft auf dem Flughafen in Washington ein. (dpa/ Bernd von Jutrczenka )

Bundesaußenminister Gabriel hat bei seinem Besuch in Washington die gemeinsamen Werte Deutschlands und der USA betont.

Von Grundsätzen wie der Religionsfreiheit etwa dürfe nicht abgerückt werden, erklärte Gabriel in Washington. Der SPD-Politiker unterstrich zugleich, dass Deutschland an den transatlantischen Beziehungen festhalten werde. Er komme mit ausgestreckter Hand. Keine Region der Welt stehe der Bundesrepublik politisch und kulturell so nahe wie die Vereinigten Staaten, sagte Gabriel. Auf dessen Programm standen Begegnungen mit seinem US-Kollegen Tillerson und Vizepräsident Pence. Zum Auftakt des Besuchs war Gabriel mit Abgeordneten des US-Kongresses zusammengekommen. Der Außenminister ist das erste Mitglied des Bundeskabinetts, das von der neuen amerikanischen Regierung empfangen wird. Präsident Trump hatte Deutschland kritisiert, vor allem wegen der Flüchtlingspolitik und wegen des starken Überschusses im Außenhandel.