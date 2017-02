Washington Gabriel erfährt Verständnis für deutsche Positionen

Außenminister Gabriel mitt seinem Amtskollegen Tillerson (dpa)

Bundesaußenminister Gabriel ist bei seinem Besuch in Washington mit Vizepräsident Pence und Außenminister Tillerson zusammengekommen.

Nach den Unterredungen sagte Gabriel, er sei auf viel Verständnis für die deutschen Positionen gestoßen. Sowohl Pence als auch Tillerson hätten klar gemacht, dass sie großes Interesse an einem starken Europa hätten. Das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union würden sie nicht als Beginn eines Auseinanderbrechens der EU interpretieren. Das Weiße Haus erklärte, Pence und Gabriel hätten übereinstimmend die Bedeutung der Nato für die Sicherheit in Europa und Nordamerika betont.



Zum Auftakt seines Besuches hatte Gabriel die gemeinsamen Werte, wie etwa die Religionsfreiheit, hervorgehoben. Der SPD-Politiker unterstrich, dass Deutschland an den transatlantischen Beziehungen festhalten werde. Er komme mit ausgestreckter Hand. Keine Region der Welt stehe der Bundesrepublik politisch und kulturell so nahe wie die Vereinigten Staaten.