Washington Großdemo gegen Trump und für Frauenrechte

Großdemonstration auf der National Mall in Washington D.C. (AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS)

In Washington hat eine Großdemonstration gegen den neuen US-Präsidenten Trump und für Frauenrechte begonnen.

Die Veranstalter erwarten nach letzten Angaben bis zu 500.000 Teilnehmer, darunter vor allem Frauen. Die Kundgebung ist der Höhepunkt einer Protestaktion mit rund 670 Veranstaltungen weltweit. Sie richtet sich unter anderem gegen Äußerungen Trumps, die als frauenfeindlich kritisiert wurden sowie gegen seine Verbalangriffe auf Minderheiten. Demonstrationen gab es auch in Paris, Rom, Wien, Amsterdam und London. Beim größten Protestzug in Deutschland zogen mehr als 2.000 Menschen durch die Innenstadt von Frankfurt am Main. Auch in Berlin, München und Heidelberg beteiligten sich jeweils Hunderte an Aktionen.