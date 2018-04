Der amerikanische Außenminister Pompeo wird bereits morgen zur ersten Auslandsreise in seinem neuen Amt aufbrechen.

Er will am Außenministertreffen der Nato in Brüssel teilnehmen. Wie eine Sprecherin des Außenamts in Washington weiter mitteilte, reist Pompeo anschließend von Belgien aus in den Nahen Osten, wo er Israel, Saudi-Arabien und Jordanien besuchen wird.



Der US-Senat hatte Pompeo am Abend als Außenminister bestätigt. Neben den Senatoren der Republikaner von Präsident Trump stimmten auch mehrere Demokraten für den 54-Jährigen. Er folgt auf Rex Tillerson, der von Trump entlassen worden war. Pompeo war bisher Direktor des Geheimdienstes CIA. Er gilt als sehr konservativ.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.