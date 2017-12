Die NATO beobachtet mit Besorgnis den Einsatz russischer U-Boote in der Nähe wichtiger Datenkabel im Nordatlantik. Nach einem Bericht der "Washington Post" sollen die Operationen ein Ausmaß erreicht haben, wie es der Westen seit dem Kalten Krieg nicht mehr erlebt habe.

Der Kommandeur der NATO-U-Boot-Flotte, Lennon, sagte der Zeitung, Russland zeige ein klares Interesse an der Unterwasser-Infrastruktur des westlichen Verteidigungsbündnisses und seiner Mitglieder. Zur Sicherung ist der Zeitung zufolge geplant, einen Kommandoposten für den Nordatlantik wieder zu eröffnen, der eigentlich nach dem Ende des Kalten Krieges geschlossen worden war. Die Unterseekabel stellen den Internetverkehr und andere Kommunikationsverbindungen nach Europa sicher.



NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Russland habe seine U-Boot-Flotte kontinuierlich vergrößert und die Zahl der Einsätze im Atlantik und im Mittelmeer erhöht. Er wies auf die Gefahr hin, dass die Verbindung zwischen den Verbündeten in Europa und Nordamerika gekappt werden könnte. Die NATO sei ein transatlantisches Bündnis, das jederzeit in der Lage sein müsse, Truppen und Ausrüstung auf dem Wasser zu transportieren. Dazu bedürfe es sicherer und offener Seewege.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.