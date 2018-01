In Washington hat das US-Repräsentantenhaus einem Gesetzentwurf zugestimmt, mit dem ein Regierungsstillstand aufgrund mangelnder Finanzierung verhindert werden soll.

Die Abgeordneten billigten mit der Mehrheit der Republikaner eine Zwischenfinanzierung bis Mitte Februar. Erforderlich ist nun noch die Zustimmung des Senats, die als unsicher gilt. Dort sind die Republikaner auf Stimmen der Demokraten angewiesen. Die beiden Parteien streiten seit Monaten über den Regierungshaushalt. Ein kontrovers diskutierter Punkt ist etwa die Forderung von Präsident Trump nach Milliardenzusagen für den Bau der von ihm versprochenen Mauer zu Mexiko.



Wird bis in der kommenden Nacht keine Einigung erzielt, dann käme es zum sogenannten 'Government Shutdown', also dem Erliegen von weiten Teilen des öffentlichen Dienstes in den USA. Nur besonders wichtige Bereiche der Ministerien sowie das Militär und die Sicherheitsbehörden würden den Betrieb aufrecht erhalten.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.