Die USA haben ihre Finanzhilfen für die Sicherheitsbehörden Pakistans eingefroren.

Die Unterstützung werde so lange ausgesetzt, bis die pakistanische Regierung Maßnahmen gegen die afghanische Taliban und das mit ihnen verbündete Hakkani-Netzwerk ergreife, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington. Den genauen Umfang der Finanzhilfen konnte sie nicht beziffern. Erst kürzlich hatten die USA erklärt, 225 Millionen Dollar an Militärhilfe für Pakistan zurückzuhalten.



Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist angespannt. US-Präsident Trump wirft Pakistan vor, nicht entschieden genug gegen Extremisten vorzugehen.

