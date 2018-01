Im Zuge der Russland-Ermittlungen in den USA ist erstmals ein Mitglied der Regierung von Präsident Trump durch Mitarbeiter des Sonderermittlers Mueller befragt worden.

Das Justizministerium in Washington bestätigte einen Zeitungsbericht, nach dem Justizminister Sessions in der vergangenen Woche mehrere Stunden lang vernommen wurde. Nähere Angaben machte das Ministerium nicht. Mueller untersucht, ob Russland die Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 beinflusst hat und ob es dabei Verbindungen zur Wahlkampf-Mannschaft Trumps gab. Außerdem befassen sich die Ermittlungen mit der Frage, ob Trumps Handlungen im Amt, darunter die Entlassung von FBI-Direktor Comey, als Behinderung der Justiz eingestuft werden könnten.



Justizminister Sessions hatte es im vergangenen März abgelehnt, sich selbst an den Russland-Ermittlungen zu beteiligen und sich für befangen erklärt. Zuvor war bekannt geworden, dass er über mehrere Treffen mit dem russischen Botschafter nicht berichtet hatte.

